"Quand je faisais 120 kilos, j’en avais rien à foutre, j’avais pas de complexe": Sarah Fraisou revient sur sa perte de poids

Sarah Fraisou ne le cache pas: elle a perdu énormément de poids et enchaîné les régimes divers et variés – ainsi que la chirurgie esthétique – pour arriver à l’image qu’elle désirait. Régulièrement sous le feu des critiques, la starlette de téléréalité passe beaucoup de temps à se justifier ainsi qu’à se raconter et c’est sur Snapchat qu’elle s’est livrée sur sa conséquente perte de poids ce lundi 10 octobre. Tout est parti du constat d’un amas de peau qui lui reste malgré la perte de poids… "Ca me casse la tête", confie-t-elle face caméra. Puis elle enchaîne: "J’ai remarqué un truc, en étant plus ronde, je faisais 120 kilos quand même, j’en avais rien à foutre et je n’avais aucun complexe. Je montrais mon ventre, j’en rigolais, c’était moi!" Une situation qu’elle analyse d’elle-même: "Avec les critiques sur les réseaux sociaux, ils m’ont mis des complexes!"





Pas marrant pour la jeune femme qui dit néanmoins ne pas regretter d’avoir ainsi maigri… Enfin presque: "La seule chose que je regrette c’est de ne pas rester moi-même et tout assumer… La perfection n’existe pas ! On a tous de la peau, on a tous grossi, maigri… Il faut s’assumer!" Un message positif et surprenant venant d’une adepte de la chirurgie esthétique.