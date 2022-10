"Quatre mecs cagoulés et armés" se sont introduits chez Cyril Hanouna en pleine nuit

Jeudi 6 octobre l'animateur vedette de "Touche pas à mon poste", s'est confié au sujet d'une mésaventure qui lui est arrivé cet été : "Cet été, je le dis, voilà, on a failli se faire attaquer par des méchants qui voulaient s'introduire dans ma maison", a ainsi balancé Cyril Hanouna. On comprend donc que le présentateur du talk-show a été victime d'une tentative de cambriolage.



Raymond, son ami et chroniqueur présent sur le plateau avec l'animateur, donne un peu plus de précisions. "Des méchants, c'est quatre mecs cagoulés et armés en pleine nuit." Une histoire rocambolesque puisque, après avoir aperçu ces mystérieux cambrioleurs sur les caméras de surveillance, Cyril Hanouna et Raymond (présent lui aussi sur les lieux) se seraient alors enfermés dans la maison de l'animateur, sans réseau téléphonique pour appeler les secours. Les malfrats ne savaient toutefois pas qu'ils se trouvaient au domicile de celui qui est surnommé dans le programme "Baba". "Le problème, c'est que lui, ce n'est pas un footballeur, il n'y aura pas de rançon, il va se défendre", précise Raymond en faisant référence aux nombreux cambriolages qui ont eu lieu chez de célèbres footballeurs ces derniers mois.

L'issue de l'histoire ? C'est le service de sécurité personnel de l'animateur qui s'en serait mêlé. "Il y a eu des consignes de données, baisser tous les stores, fermer toutes les portes, quand il y en a un qui est rentré, il faut faire le tour de la maison, conclut Raymond. J'ai même mis un mec sur un mirador", plaisante Cyril Hanouna. Comble de l'histoire : Hanouna n'aura jamais appelé les policiers, car il avoue avoir "oublié". Heureusement, que l'histoire se termine bien.