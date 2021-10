"Mais qui vit comme ça ?": Kim Kardashian révèle ce que North lui balance lorsqu’elle est en colère (vidéo)

Invitée sur le plateau de l’émission Ellen, Kim Kardashian, a révélé ce que sa fille North lui dit lorsqu'elles se disputent. "Chaque fois que je suis en désaccord avec ma fille North, elle pense que c'est une attaque contre moi, et elle dit : "Ta maison est toute laide, elle est toute blanche. Qui vit comme ça ?" Elle pense juste que ça me touche. Et c'est un peu méchant, parce que j'aime ma maison."





Lorsqu'on lui demande quel est son plus grand échec en tant que parent, elle répond qu'elle cède trop facilement.

"J'essaie vraiment de ne pas mentir à mes enfants", a-t-elle dit après avoir été interrogée sur un mensonge qu'elle a dit à ses enfants. "Je le faisais au début, et pour essayer de les faire sortir de la maison ou pour essayer d'aller à un rendez-vous ou des choses comme ça. Et j'ai juste réalisé rapidement que ça n'allait pas marcher pour moi, et que je préférais être honnête avec mes enfants."



Kim Kardashian a également déclaré que ses propres enfants lui font parfois peur : "Chaque fois que mes enfants jouent avec des insectes et leur fascination pour les araignées me font flipper."