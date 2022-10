"Regardez-moi ce que je viens de trouver": Angèle fait une grande annonce et déchaîne ses fans

On peut dire que la jeune Belge est plutôt douée en communication!

Ce dimanche, Angèle s’est filmée dans un cadre que les fans connaissent très bien: celui de la pochette de son album Nonante-Cinq. On y retrouve la fameuse attraction dans les rues de Paris, dans laquelle elle prend différentes poses pour le montage de la pochette.

En selfie, elle indique, grand sourire aux lèvres, "Regardez-moi ce que je viens de trouver" en faisant ensuite le focus sur l’attraction. Mais il faut surtout regarder la légende de cette publication sur Instagram pour comprendre le message caché. "Nonante-Cinq la suite 18 novembre 2022" : quelques mots seulement, dont en vérité on ignore s’ils annoncent la suite de l’album ou de la tournée, qui ont absolument DÉCHAINÉ les fans d’Angèle. En commentaires, ils se lâchent : "Omg le rêve", "ça va pas de lâcher des bombes comme ça ???", "ON N’A MÊME PAS EU LE TEMPS DE SE PRÉPARER QUE VOILÀ DÉJÀ LA SUITE", "t’as refait le dimanche de tout le monde là", "j’ai trop hâte, plus que Noël", "Je vais clamser aidez moi jpp"… Rien que ça! Vivement le mois prochain pour en savoir plus.