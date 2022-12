"Revêtir la cape, c'est terminé pour moi": Henry Cavill renonce à son rôle de Superman

Oui… Mais non. Après avoir annoncé l'inverse en octobre dernier, l'acteur, qui porte la combinaison rouge et bleu depuis 2013, a annoncé qu'il ne reviendrait finalement pas dans le prochain film de la franchise. Un coup dur pour les fans. Henry Cavill a publié un message sur Instagram ce mercredi pour l'annoncer.

Le comédien de 39 ans, explique dans son message que cette décision a été prise lors d'une réunion avec le cinéaste James Gunn et le producteur de films Peter Safran, nommés en octobre co-présidents et directeurs généraux de DC Studios. "Cette décision n'est pas la plus facile à vivre, mais c'est la vie", écrit-il. Clark Kent conclut: "Revêtir la cape est pour moi terminé, mais ce que Superman représente ne le sera jamais. Ça a été un voyage amusant avec vous tous."

Une surprise pour les fans qui l'avaient vu dans le costume dans une scène post-générique à la fin de Black Adam, le film DC Comics avec Dwayne Johnson. C'est donc après quatre longs-métrages que le comédien dit au revoir au super-héros.

Une information qui arrive un peu après son remplacement dans The Witcher, la série fantastique de Netflix. Après trois saisons, c'est Liam Hemsworth qui va reprendre le flambeau.

Des nouvelles qui libèrent du temps à l'acteur. Du temps pour interpréter le nouveau James Bond? Les fans espèrent.