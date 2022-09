"Rien n'a jamais semblé aussi juste": Jennifer Lopez évoque son mariage avec Ben Affleck (photos)

Jennifer Lopez a donné à ses fans un aperçu intime de son mariage extravagant de trois jours célébré dans le somptueux domaine appartenant à son époux Ben Affleck dans sa dernière newsletter, publiée jeudi sur sa plateforme: On The JLo.

Tout en partageant les détails romantiques de leur grand jour, qui est survenu quelques semaines seulement après s'être marié pour la première fois à Las Vegas, la superstar de 53 ans a inclus une jolie photo d'elle portant cette fameuse robe de mariée Ralph Lauren et son nouvel époux de 50 ans dansant lentement sous une enseigne en néon, sur laquelle il était écrit: 'Mr. & Mme Affleck.'

Et de détailler: "Certaines vieilles blessures ont été guéries ce jour-là et le poids du passé a finalement été enlevé de nos épaules. La boucle est complète - et pas du tout comme nous l'avions prévu... Mieux", a déclaré l'interprète de Let's Get Loud.

Avant leur dîner de répétition qui avait lieu le vendredi soir, elle et Ben ont ri "de se remarier" à leurs âges respectifs, soit 53 ans et 50 ans.

"Nous avions tous les deux été mariés auparavant et nous ne sommes plus exactement des enfants, mais d'une manière ou d'une autre, nous semblions maintenant être au seul âge qui avait du sens", a-t-elle expliqué.

Elle a poursuivi en révélant à ses abonnés qu'elle avait été inspirée par le poème de Rainer Marie Rilke, "Lettres à un jeune poète", qui parle d'être prêt pour l'amour et comment "donner du bonheur et de l'amour devient plus joyeux que de le recevoir".



(c)OnTheJLo (c)John Russo