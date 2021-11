"Roooxanne": Sting révèle une anecdote étonnante sur des sons que vous avez sûrement entendus dans la chanson

En 1978, le groupe The Police a sorti un tube planétaire : Roxanne, un morceau inspiré par les prostituées que Sting apercevait de son petit hôtel alors qu’il jouait à l'époque au Nashville club. Au début de cette chanson, on peut entendre un accord de piano légèrement dissonant, puis le rire de Sting.

Invité de C à Vous ce jeudi 18 novembre à l’occasion de la sortie de son nouvel album, Sting a raconté l’origine de ces sons étranges au début de la chanson : "Dans le studio derrière moi, il y avait un piano droit. Je me suis assis sur le clavier et j’ai joué cet accord avec mon derrière et c’est l’empreinte qui reste", a-t-il raconté.