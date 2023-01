"Selon lui, le résultat n’aurait pas été naturel": cette opération de chirurgie esthétique refusée à Michèle Torr

Michèle Torr est passée plusieurs fois sous le bistouri : ça se voit et elle ne le cache pas. « ça ne me dérange pas de dire que de temps en temps, je fais des injections de botox », a-t-elle livré à nos confrères de Nous Deux. Un plaisir que la chanteuse peut s’accorder du haut de ses 75 ans… Enfin presque ! Dans cette même revue, Michèle Torr a expliqué que son médecin a tout de même mis le hola. "La dernière fois, je lui ai demandé de me piquer au-dessus des lèvres pour atténuer les ridules mais il a refusé. Selon lui, le résultat n’aurait pas été naturel", détaille-t-elle.

Pas du tout vexée par ce refus, Michèle Tor semble même être reconnaissante envers son médecin. "Il est formidable, non ? Parfois je vois des bouches tellement gonflées que ça en devient ridicule", s’est-elle ensuite étonnée. Une chance pour la chanteuse d’être tombée entre de bonnes mains!