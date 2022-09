"Si nous sommes passés à autre chose, pourquoi pas vous ?": Hailey Bieber répond aux accusations de tromperie

Justin Bieber et sa femme Hailey ont eu un début de relation difficile à cause notamment de la précédente histoire d'amour du chanteur avec Selena Gomez. L'interprète de "Baby" a notamment été accusé d'avoir trompé son ex avec sa compagne actuelle. Et depuis des années, les principaux concernés ont décidé de jouer la carte du silence. Alors que Selena Gomez va bientôt diffuser un documentaire qui retrace tous les aspects de sa vie privée, Hailey Bieber a décidé de la devancer en prenant la parole pour la première fois sur le sujet.



Pour le faire, la nièce d'Alec Baldwin a utilisé le canal de communication le plus intime, le "podcast". C'est au micro de l'animateur Alex Cooper qu'elle s'est laissé aller à quelques confidences. À la question : "Ton mari [Justin Bieber] était dans une relation très publique [avec Selena Gomez]. Les gens étaient obsédés par eux deux. Est-ce que tu as déjà été en couple avec Justin, en même temps qu’elle ?" Elle n'a pas hésité une seule seconde "Non, jamais."

Ce n’est pas mon style de gâcher la relation de quelqu’un





Puis elle a complété : "Lorsqu’on a commencé à se fréquenter, il n’a jamais été en couple avec qui que ce soit. Jamais". Pour Hailey, cela aurait été impensable. "Ce n’est pas mon style de gâcher la relation de quelqu’un – je ne ferais jamais ça. J’ai été bien élevée. Je ne suis pas intéressée par ce genre de choses et je ne l’ai jamais été." Toutefois, la top-modèle explique comprendre d’où viennent les rumeurs. "Je comprends ce à quoi cela peut ressembler, vu de l’extérieur", avoue-t-elle.



Hailey Bieber n'a d'ailleurs rien contre l'idée d'avoir été un pansement pour son mari. Elle a confessé être ravie d’avoir pu être "la meilleure chose qui lui [à Justin Bieber] soit arrivée pour qu’il tourne la page" de sa relation avec Selena Gomez : "Je sais que c’était la bonne chose pour eux de fermer cette porte. Ils n’étaient pas en couple à ce moment, bien sûr, mais il y avait une longue histoire derrière tout ça. Ce n’était pas ma relation, cela n’avait aucun rapport avec moi et je respecte cela." Les fans auront donc eu leur réponse. Reste à connaître l'avis de Selena Gomez.

Si l'ancienne ballerine se sent droite dans ses bottes, les fans du couple mythique Selena Gomez/Justin Bieber sont opressants avec elle. "Je ne veux pas remuer ou évoquer quoi que ce soit. Les fans souhaitent qu’il finisse avec quelqu’un d’autre et c’est très bien. Vous pouvez le souhaiter autant que vous voulez, mais ce n’est tout simplement pas le cas." Elle invite même les gens qui propoagent de la haine à réfléchir: "Si nous sommes passés à autre chose, pourquoi pas vous ?"

Le message est clair.