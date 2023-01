"Soyons plus sympa avec Mère Nature": Ellen DeGeneres lance un message d'alerte au cœur de la tempête en Californie

"Donc Montecito est entrain d'être évacuée, toute la ville." La présentatrice Ellen DeGeneres s'est filmée ce lundi dans la pluie, devant un ruisseau qui déborde pour donner des nouvelles de la tempête en cours en Californie. Quelque 25.000 personnes ont été évacuées dans toute la région. Parmi les personnes priées de se mettre à l'abri, tous les habitants de Montecito, un repère de célébrités. Celle que tout le monde appelle familièrement Ellen explique avoir dû "mettre en place un refuge" au lieu de partir étant donné que son habitation est située sur les hauteurs.

Dans sa courte vidéo, elle explique: "Le ruisseau derrière moi ne déborde pas, jamais. Il est déjà à plus de 2 mètres et il monte encore." Si ce n'est pas la consigne pour l'instant, elle rassure ses auditeurs en assurant qu'ils ont des "chevaux, prêts à évacuer" en cas de besoin. Mais si l'épouse de Portia de Rossi prend le temps de Twitter, c'est surtout pour lancer l'alerte: "Nous devons être plus sympa avec Mère Nature parce qu'elle est fâchée avec nous. Faisons tous notre part. Restez à l'abri."

La tempête qui frappe actuellement l'État de l'Ouest des États-Unis intervient cinq ans après de violents incendies qui avaient fait plusieurs victimes dans la région. De quoi rendre la ville, privée de végétation qui stabilise le sol, extrêmement vulnérable. "La pluie cumulée expose la communauté à de grands risques d'inondations et de coulées de boue", ont rappelé les pompiers sur Twitter.