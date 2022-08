"T'as brisé mon couple": une fan de Tayc larguée après avoir fait une danse sensuelle sur scène avec lui, l'artiste réagit sur TikTok (vidéos)

Le chanteur Tayc ne s'attendait sûrement pas à ce que cette histoire prenne autant d'ampleur. De passage à Abidjan pour un concert, le chanteur a, comme à son habitude, fait monter une fan sur scène et a dansé avec elle de façon sensuelle. Une scène qui n'aurait pas plu au copain de la jeune femme, qui l'aurait larguée dans la foulée. Ce à quoi Tayc a réagit sur TikTok, non sans une pointe d'humour.

On le sait, Tayc est un séducteur, et comme il est fidèle à lui-même, le chanteur joue également de ses charmes en concert. Lors d'un show à Abidjan en Côte d'Ivoire, il a, comme à son habitude, fait monter une fan, prénommée Julie, sur scène. Après une danse suggestive plutôt sensuelle, il l'a enlacée et l'a embrassée sur la joue. Mais visiblement, cela n'a pas du tout plu au chéri de Julie, qui l'aurait larguée juste après...

"J'aime Tayc de toute mon âme, mais seulement en tant qu'artiste. Le soir du concert je ne sais pas ce qui m'a pris. Il m'a invité à monter sur scène pour une danse et je me suis laissé emporter par l'euphorie et la douceur de sa voix en live", écrit-elle sur son compte Instagram. "Je ne voulais pas blesser mon homme en me faisant pel*ter par l'artiste. Je regrette amèrement, j'aimerais vous demander pardon à tous et avoir votre soutien pour demander pardon à mon homme, il est tout pour moi. C'est de lui dont je suis amoureuse, je veux qu'on reprenne notre relation. Svp aidez-moi", a-t-elle ajouté.

Dans une deuxième publication, Julie déclare même que son ex-copain allait la demander en mariage : "J'ai rien contre toi mon artiste préféré mais t'as brisé mon couple il était à deux doigts de me fiancée".