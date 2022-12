"Tellement chanceux de la venue au monde de ma petite fille": P Diddy annonce la bonne nouvelle sur Twitter, le prénom révélé

Le compteur en est à sept pour le rappeur de 53 ans. La petite Love Sean Combs fait son arrivée dans la famille. Une surprise que l'interprète de I'll be missing you a annoncée sur son compte Twitter ce samedi. Compte renommé Love pour l'événement. "Je suis si chanceux d'accueillir la venue au monde de ma petite fille Love Sean Combs. Mama Combs, Quincy, Justin, Christian, Chance, D'Lila, Jessie et moi, on t'aime tous. Dieu est le plus grand."

Le message laissé P Diddy, de son vrai nom Sean Combs laisse plusieurs questions en suspens. Notamment la question des parents. On ne sait pas si le rappeur est le père biologique de l'enfant. Il n'y a pas plus d'information sur la mère. P Diddy a confirmé qu'il sortait avec la rappeuse Young Miami en début d'année, mais cette dernière n'est jamais apparue enceinte, ce qui ajoute à la confusion.

Ce que l'on sait, c'est que Diddy est déjà père de six enfants. Parmi eux, Quincy Taylor Brown qu'il a adopté et élevé alors qu'il était en couple avec sa mère Kim Porter, décédée d'une pneumonie en 2018.