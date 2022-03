"The Chromatica Ball", la prochaine tournée de Lady Gaga, ne passera pas par la Belgique

"The Chromatica Ball", c'est le nom de la prochaine tournée événement de Lady Gaga promue par Live Nation. Elle a déjà été reportée deux à cause de la pandémie de Covid-19, mais cette fois-ci, c'est la bonne. La superstar américaine va présenter cet été un show inédit qui comblera les oreilles et les yeux. Les fans retrouveront ses plus grands tubes en live et les amateurs d'art salueront les performances scéniques de la chanteuse, connue pour ses mises en scènes peu communes.

Le hic? La série de concerts "The Chromatica Ball" est limitée. Elle s'arrêtera dans 14 villes dans le monde entier dont 6 en Europe... Mais aucun de ses spectacles n'est prévu en Belgique.

Pour se réconforter, voici les quelques dates prévues cet été en Europe: elle jouera à Düsseldorf le 17 juillet, au stade de France de Paris le 24 juillet, à Arnhem aux Pays-Bas le 26 juillet et à Londres les 29 et 30 juillet.