“This girl is on fire”: sur Instagram, Camille Lellouche s’amuse des petits restes de sa récente grossesse

Camille Lellouche n’en loupe pas une!

Deux jours à peine que l’humoriste et chanteuse ait accouché de la petite Alma, et déjà la jeune femme s’amuse de nouvelles situations auxquelles son corps est confronté.

En story, ce lundi, Camille Lellouche s’est filmée tout simplement en selfie, avec le tube d’Alicia Keys This girl is on fire en fond sonore. De seconde en seconde, elle effectue un gros plan qui s’intensifie et zoome sur son néo-double menton… Un des restes de sa récente grossesse dont elle préfère s'amuser.

Dans la foulée, elle présente également une palette de maquillage reçue qu’elle essaiera "quand elle aura la force physique" et fait attention "qu’on ne voit sa couche" dans le miroir, le tout en gloussant, évidemment. Mieux vaut en rire.. !