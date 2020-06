"Too Hot to Handle": entre Francesca et Harry, c'est FINI

Francesca Farago et Harry Jowsey étaient en couple depuis l'émission de téléréalité "Too Hot to Handle" ("Séduction Haute Tension"). Ils faisaient partis des nombreux célibataires réunis sur une île paradisiaque pour vivre une expérience inédite. Pour remporter 100 000 dollars, ces hommes et ces femmes devaient éviter tout contact trop rapproché et tout acte sexuel. Francesca Farago et Harry Jowsey, mauvais élèves de l'aventure, avaient fini par développer des sentiments l'un pour l'autre. Mais la relation longue distance a eu raison du couple formé par la Canadienne et l'Australien. La jeune femme a publié une vidéo sur Youtube dans laquelle elle parle de cette rupture. "Il passe à autre chose et j'ai besoin de faire la même chose", a confié Francesca en larmes.



