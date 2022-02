"Tout le monde est tordu, et on le sait": les révélations de la petite amie de Kanye West sur son expérience de dominatrice

Julia Fox, la petite amie de Kanye West, s'est livrée à quelques confidences sur son passé de dominatrice dans le podcast "Call Her Daddy". Avant de se lancer dans une relation libre avec le rappeur américain, l'actrice a en effet expérimenté toute sorte de sexualité.

C'est une expérience qui, semble-t-il, a changé sa vie. Julia Fox, actuelle petite amie du rappeur américain Kanye West, a été dominatrice avant de se lancer dans le cinéma. Dans le podcast "Call Her Daddy", elle s'est livrée à quelques confidences sur ce moment de sa carrière. "Je le faisais juste pour l'argent, mais à travers ça, j'ai fini par apprendre beaucoup de choses sur ma sexualité, chose que je n'avais jamais pu faire auparavant, car ma sexualité était sans cesse utilisée contre moi", a-t-elle raconté au micro d'Alexandra Cooper.

Et de poursuivre: "Tout le monde est tordu, et on le sait, donc je ne juge pas, et on ne me juge pas." Parmi les pratiques BDSM expérimentées, Julia Fox explique notamment avoir "étouffé des esclaves" en sous-vêtements. Elle, qui se trouve dans une relation libre avec le rappeur américain, s'est aussi ouverte à d'autres types de pornographie comme les plans à quatre et les "échanges de partenaires".