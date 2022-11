"Tranquille!": Estelle Lefébure surprend une scène cocasse entre deux personnes âgées dans un train

Ce n’est pas tous les jours que l’on assiste à ce genre de situation. À tel point que l’envie de l’immortaliser en prenant une photographie discrète est particulièrement tentant. Estelle Lefébure, elle, n’a pas résisté à la tentation et l’a même publiée en story sur son compte Instagram.

Sur cette photo, légendée "Tranquille!", on voit un homme d’un certain âge au vue de l’apparence générale et son crâne mi chauve mi dégarni en train de lire le journal, les jambes légèrement écartées… Pendant que sa voisine d’en face tend la jambe et pose sur pied sur l’entrejambe de monsieur. S’agit-il d’un rapprochement coquin ou d’une simple façon peu commune de s’installer dans un train? Dans tous les cas, cette surprenante scène prête indéniablement à sourire.