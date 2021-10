"Tu te fous de moi?": Ed Sheeran raconte comment sa demande en mariage a failli tourner au FIASCO

Ed Sheeran a beau être un artiste célèbre dans le monde entier mais il est nerveux comme le commun des mortes lorsqu'il s'agit de faire sa demande en mariage.

S'exprimant dans le talk-show norvégien-suédois Skavlan, Ed Sheeran s'est souvenu du jour où il a demandé sa femme Cherry Seaborn en mariage, et comment tout a failli mal tourner.

"Je me souviens m'être mis à genoux et avoir dit : "Veux-tu m'épouser ?". Et elle était genre, 'Tu te fous de moi?'".

"Il y a eu ce long silence et j'ai juste fait... 'S'il te plaît?'".

"C'était le sentiment le plus humain que j'ai jamais ressenti (...) vous arrivez à un point où cela devient normal et puis vous êtes dans une situation où vous êtes littéralement à genoux en disant: "Veux-tu m'épouser ?" C'est une décision de vie tellement énorme que quelqu'un doit prendre en un clin d'œil, heureusement, elle a dit oui."

Sheeran a expliqué que le jour même s'était avéré stressant, la pluie ayant ruiné ses plans de faire sa demande dans le jardin avec du vin et le coucher du soleil sous une pergola qu'il avait construite.

Il a demandé à plusieurs reprises à sa compagne si elle voulait se promener avec lui mais elle refusait toujours, invoquant la pluie et le mauvais temps.

"Il y avait une date gravée sur la bague et je me disais: "Il faut que je le fasse aujourd'hui !". Il est arrivé à 21 heures et je me suis dit : "Pour l'amour de Dieu !".

Heureusement, les amoureux ont eu leur fin heureuse, etse sont mariés en janvier 2019 avant d'accueillir leur fille, Lyra, en août 2020.

Aujourd'hui, le chanteur se prépare à sortir son album = (prononcé Equals) le 29 octobre prochain. Après la sortie du disque, Sheeran devrait se lancer dans sa tournée +-=÷x qui devrait durer trois ans.