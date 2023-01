Révélations sur le décès de Lisa Marie Presley: la famille a dû prendre une décision tragique

La fille unique de Priscilla et Elvis a succombé à une crise cardiaque après que sa gouvernante l'ait retrouvée inconsciente à son domicile de Los Angeles. Ce sont à peu près les seules informations connues du décès de la fille du "King". Le site people TMZ a aussi révélé que son ex-mari Danny Keough, qui vivait également dans la propriété, a pratiqué un massage cardiaque jusqu’à l’arrivée des ambulanciers qui l’ont transportée à l’hôpital.

Ce samedi, Page Six dévoile de nouveaux détails sur ce décès encore très brumeux. D'après le média, les secours étaient parvenus à réanimer Lisa Marie Presley après lui avoir donné de l'épinéphrine (NDLR: de l'adrénaline), mais une fois à l'hôpital, elle aurait fait plusieurs malaises. Plus elle-même, la fille de Priscilla est dans un état de mort cérébral, ce qui pousse la famille à prendre une décision difficile. Ses proches ont signé un ordre de non-réanimation. En d'autres termes, en cas de second malaise cardiaque, les médecins ne devaient pas entreprendre de réanimation.

Et quand ce deuxième arrêt cardiaque redouté est arrivé, Lisa Marie a succombé. Elle reposera au manoir Graceland, là où se trouve son fils Ben qui s'est donné la mort à l'âge de 27 ans, son père et d'autres membres de la famille.