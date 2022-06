"Un truc de dingue": Mathieu Gallet revient sur sa supposée relation intime avec Emmanuel Macron

L’ancien PDG de Radio France a longtemps été soupçonné d’entretenir des relations intimes avec Emmanuel Macron. Invité sur le plateau de TPMP, Mathieu Gallet est revenu sur cette rumeur qui date de la première élection du président français, en 2017 afin d'éclairer une nouvelle fois les choses.

Il se souvient, un soir de campagne, dîner chez des amis jusqu'à ce que son téléphone sonne. Par hasard, il apprend que le candidat Macron a tenté d'écarter les médisances et a publiquement ironisé sur la situation: "Si on vous dit que j'ai une double vie avec Mathieu Gallet, c'est que mon hologramme m'a échappé", plaisantait alors celui qui allait devenir président de la République. "La rumeur courait depuis des semaines voire des mois (…) Même ma propre grand-mère a reçu des mails la prévenant qu’une photo de lui et moi main dans la main dans les bois allait sortir", raconte-t-il ce lundi face à Cyril Hanouna.

"Une création de toute pièce"

"Perturbé" mais surtout "en colère" suite à ces remous sur sa supposée vie personnelle, Mathieu Gallet évite soigneusement ce sujet inconfortable. Il explique que peu de temps après, Emmanuel Macron lui laisse un message "sympa et rigolard" sur son téléphone. "Lui et moi on se disait 'C’est quoi ce truc de dingue'", indique l'ex-PDG de Radio France, assurant que leur relation était strictement professionnelle "mais pas intime". "Cette rumeur est une création de toute pièce", affirme finalement Mathieu Gallet. "Quelqu’un a créé ce sale bruit, non pas pour me nuire mais lui nuire à lui..." Il aurait donc simplement été le pantin de cette machination.