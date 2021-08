L'actrice française Camille Cottin au côté de Lady Gaga, Al Pacino, Jared Leto... dans "House of Gucci" (photos)

© Capture de la bande annonce de "House of Gucci"

L'actrice française Camille Cottin incarnera Paola Franchi, la femme avec qui Maurizio Gucci souhaitait refaire sa vie, dans le film "House of Gucci", retraçant l'empire de la mode italienne. Réalisé par Radley Scott, l'actrice française jouera aux côtés de Jared Leto, Al Pacino, Adam Driver, Jeremy Irons et Lady Gaga. On a hâte de voir le résultat!

Camille Cottin, actrice française de 42 ans, continue son ascension hollywoodienne. Après avoir rejoint la célèbre agence artistique "United Talent Agency" basée à Beverly Hills, Camille Cottin a décroché un rôle dans le film "House of Gucci" réalisé par Radley Scott. Le film retrace l'assassinat en 1995 de Maurizio Gucci, le petit-fils héritier de Guccio Gucci, fondateur de la célèbre marque de luxe italienne. Sa future ex-femme, Patrizia Reggiani, interprétée par Lady Gaga dans le film, a commandité son meurtre afin de toucher la part d'héritage qui lui revenait avant que Maurizio ne se remarie avec Paola Franchi.

Justement, Camille Cottin incarnera Paola Franchi, la rivale de Lady Gaga dans le film et amante de Maurizio Gucci, le personnage principal. Certains clichés du tournage ont fuité, laissant apparaître l'actrice française devenue blonde pour les besoins du film, aux côtés de Lady Gaga en ce qui semble être une tenue de ski. La bande annonce a été dévoilée ce samedi 30, et le long métrage sortira en salle le 24 novembre prochain. Une annonce qui a réjouit les fans de l'actrice sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter où les réactions ne se sont pas fait attendre.



"On est pas prêt pour autant de puissance", a partagé une internaute. "J'aime énormément le tournant qu'a pris la carrière de Camille Cottin", se réjouit une autre. Tous saluent cette "ascension incroyable", comme cet internaute: "Dire que Camille sera la maîtresse puis la meuf de Maurizio, elle a pas un petit rôle", a-t-il partagé sur Twitter. "Ce casting de rêve mené par Ridley Scott, avec Camille Cottin en cerise sur le gâteau", ou encore, "autant vous dire que je trépigne d'impatience", ont envahi la toile depuis le dévoilement de la bande annonce du film.