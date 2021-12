"Une icône populaire", "La joie", "Un artiste hors-norme": les réactions au décès du Grand Jojo se multiplient

Le chanteur bruxellois Le Grand Jojo est décédé le 1er décembre 2021 à l'âge de 85 ans des suites d'une longue maladie. Il avait annoncé en juin dernier prendre sa retraite après une longue carrière musicale débutée à la fin des années soixante. Son répertoire d'ambiance comprend de multiples titres emblématiques, tels que "On a soif", "Jules César" et surtout "E viva Mexico", qui ont marqué la culture populaire belge.

Willy Borsus, Vice-Président du gouvernement wallon et Ministre de l’Économie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l’Innovation, du Numérique, de l’Aménagement du territoire, de l’Agriculture, de l’IFAPME et des Centres de compétence a été ce matin l'un des premiers à rendre hommage à la star belge sur Twitter: "De Jules César à Mexico, il nous a fait chanter et danser. Il y a des artistes qui marquent des générations. Nous perdons aujourd'hui une véritable icône populaire qui aura accompagné nos moments de fête, de joie et de partage. Toutes mes condoléances à ses proches."

Philippe Close, Bourgmestre de la ville de Bruxelles, s'est souvenu des moments passés avec l'artiste belge: "Le Grand Jojo c’est la joie qui traverse les générations de belges. Je n’oublierai jamais ses prestations lors du bal national dans les marolles. Un amoureux de la Belgique et des belges.

Pensées douces et reconnaissantes à sa famille…"

Sophie Wilmès, Ministre des Affaires Etrangères, a également rendu hommage au Grand Jojo: "Nous perdons une figure emblématique de la Belgique, de notre culture populaire, de notre art de faire la fête. Le Grand Jojo restera un artiste hors-norme. Je retiens de notre dernière rencontre sur @LesNews24 son humour décapant et sa gentillesse si naturelle. Il nous manquera."

Supporter du RSC Anderlecht, les mauves et blancs ont également rendu honneur à l'un de leurs plus célèbres supporters, dans les deux langues nationales. "Le Grand Jojo nous a quittés. Citoyen d'honneur bruxellois. Bezieler van ons clublied dat de wereld rondging. Sa voix résonnera à jamais dans notre stade. Est-ce que j‘ai pas raison ? Nu zondag meer dan ooit. Rust zacht, Lange Jojo", a écrit le compte Twitter officiel du club de football bruxellois.