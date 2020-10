"Une pu**** d'idiote!": Cette soirée où la princesse Beatrice a blessé Ed Sheeran avec une épée

Stuart Camp, le manager du chanteur Ed Sheeran, est revenu sur une anecdote qui lui reste encore en travers de la gorge, afin d'exposer sa vérité.

"Nous n'avons jamais commenté publiquement cette histoire"



L'événement se déroule en 2016, lors d'une fête au Royal Lodge à Windsor. James Blunt, invité lui aussi, confie alors qu'il rêve d'être élevé au rang de "Sir". Ni une, ni deux, Beatrice attrape une épée accrochée au mur en lui demandant de s’agenouiller tel un chevalier. Mais d'un grand mouvement, la princesse Beatrice aurait touché la joue d'Ed Sheeran. "Nous n'avons jamais commenté publiquement cette histoire", a-t-il lancé, alors qu'il était l'invité du podcast Straight Up.



"Certaines personnes m'ont dit: "Vous devriez mentir et dire que ce n'était pas elle, dire que c'était quelqu'un d'autre!" Stuart Camp a trouvé un compromis. "Je dis juste qu'une personne est une put*** d'idiote et qu'agiter une épée quand on est saoul, c'est dangereux! Quand vous sortez avec ce genre de personnes, vous avez automatiquement des ennuis!"

"Je ne peux pas en parler"



En 2017, le journal The Sun rapportait que le chanteur avait été suffisamment blessé pour avoir besoin de points de suture. James Blunt avait déclaré que la presse racontait des fantaisies. De son côté, Ed Sheeran avait laissé entendre que l'histoire était vraie en lançant: "Je ne peux pas en parler. Je ne sais pas ce qui se passera si je le fais!"