"Une technique de drague à deux balles": comment Francky Vincent a séduit sa compagne

Depuis cinq ans maintenant, Francky Vincent est en couple avec une jeune femme prénommée Aziza. Vingt-et-une années séparent les deux amants, qui vivent désormais dans une grande demeure en Picardie avec les enfants du chanteur.

Mais avant de filer le parfait amour, Francky Vincent a (beaucoup) œuvré pour conquérir le cœur de sa chère et tendre. C’est dans les colonnes du Parisien de ce dimanche 25 décembre qu’Aziza raconte le chemin houleux de leur rencontre à leur vie commune.

"Je ne le connaissais pas"

Quand elle a rencontré lors d’une fête à Paris, Aziza n’a pas franchement flashé sur Francky. "J’étais en plein divorce, j’avais pas la tête à ça. Et puis vous allez rire, je ne le connaissais pas", affirme-t-elle. Le chanteur, lui, la repère et se met en tête de la séduire. "Le premier soir, il m’a fait une technique de drague à deux balles en nous prenant en photo et en voulant me l’envoyer. Je lui ai donné mon numéro professionnel", se souvient-elle.

Les témoins de ce flirt maladroit préviennent la jeune femme: "Fais attention, c’est un séducteur". Mais "aucun risque", le chanteur n'est pas "son style", répond alors celle pour qui la différence d’âge est d'abord "rédhibitoire".

"Il ne lâche rien"

Mais ce feeling à sens unique ne freine pas Francky Vincent qui la recontacte après : une opération séduction commence. "Il m’a invitée plusieurs fois à déjeuner, j’ai dit non, il a vraiment insisté. Je me suis dit : ‘Il ne lâche rien, prends le temps de le rencontrer’…", détaille-t-elle ensuite.

Aziza donne finalement sa chance à Francky Vincent et découvre qui se cache "derrière le personnage": "quelqu’un de bien, d’entier". Désormais, sur son compte Instagram, le chanteur écrit régulièrement des déclarations enflammées à sa compagne. Une ultime chance qui a donc porté ses fruits (de la passion)!