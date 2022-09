"VERY VERY VERY SAD": Afida Turner, ex de Coolio, affiche son chagrin suite au décès du rappeur

C’est une triste nouvelle pour plusieurs générations. Le rappeur Coolio, interprète du mythique Gangsta’s Paradise, est décédé ce mercredi 28 septembre à 58 ans.

Selon des premières informations communiquées par la police, il était chez des amis lorsqu’il s’est rendu aux toilettes... Et n’en est jamais revenu. Ses proches ont découvert le corps de Coolio étalé sur le sol de la salle de bain après s’être inquiétés de ne pas le voir les rejoindre. La piste de la crise cardiaque est évoquée mais une enquête est en cours.

Cette perte est douloureuse pour beaucoup, notamment les célébrités de son entourage. Parmi elles, Afida Turner, avec qui il est resté en couple pendant trois ans.

La chanteuse en deuil a publié une photo d’elle et de Coolio, dans les bras l’un de l’autre, ainsi que deux vidéos en plateaux à la télévision française datant de l’époque où ils étaient ensemble.

Ces trois publications témoignent du trouble causé par ce décès à Afida Turner. Les posts sont tous accompagnés d’une même légende (truffée d’émojis qui pleurent) : des mots simples mais forts. "MY GOD NO" ("MON DIEU NON"), écrit-elle. "VERY VERY VERY SAD" ("JE SUIS TRÈS TRÈS TRÈS TRISTE"), poursuit-elle avant de conclure: "REST IN PARADISE" ("RESTE AU PARADIS").