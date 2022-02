"Vous êtes fous les gars": Nabilla répond aux rumeurs autour de sa grossesse

Nabilla n'a pas sa langue dans sa poche, et heureusement pour elle. Sur les réseaux sociaux, la jeune femme est souvent la cible de critiques ou de rumeurs. Et depuis l'annonce de sa deuxième grossesse, début février, les "on dit" vont bon train.

Certains internautes prétendent que Nabilla n'est pas vraiment enceinte et qu'elle a recours à une mère porteuse. Sur Snapchat, elle répond: "Pour les personnes qui disent que je fais appel à une mère porteuse, vous êtes vraiment des psychopathes. Je porterai mes enfants jusqu'au dernier si la santé me le permet. Et si je ne peux pas, je n'en ferai pas tout simplement".

D'autres ne croient pas aux innombrables stories de Nabilla posant en sous-vêtement et exhibant son baby bump: elle porterait un faux ventre. "Des gens qui disent : 'C'est un faux ventre.' Ils m'inventent des rumeurs comme si j'étais une star internationale. Normalement c'est sur Beyoncé qu'on dit ça ou des gens comme ça, mais pas moi. Vous êtes fous les gars, moi j'aime trop porter mes enfants. Je n'ai jamais pensé à faire ça. Je respecte les gens qui font ça, s'ils veulent des enfants et qu'ils ne peuvent pas les porter à cause de problèmes de santé. Mais grâce à dieu, mes grossesses se passent plutôt bien".