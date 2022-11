"Vous êtes tous des soutiens": l'actrice Ellen Pompeo annonce son départ de la série Grey's Anatomy

C'est par le biais d'un post Instagram que l'actrice Ellen Pompeo, interprète de Meredith Grey dans la série Grey's Anatomy, a annoncé son départ de la série à succès. Créé en 2005, la série s'apprête à sortir sa 19e saison qui sera diffusée en 2023 aux États-Unis.

C'est une annonce qui risque d'attrister les fans de la série "Grey's Anatomy". Personnage crucial de la série, Ellen Pompeo quittera la série dans l'épisode 7 de la 19e saison. Un départ douloureux pour elle, qui n'oublie pas de remercier ses fans à travers un message adressé à eux.

"Je suis éternellement reconnaissante et humble de l'amour et du soutien que vous avez tous montré à moi, à Meredith GREY et à la série pendant 19 saisons" peut-on notamment lire. Bonne nouvelle, l'actrice explique également qu'elle pourrait faire de brèves apparitions. " (…) vous savez que la série doit continuer et je reviendrai certainement vous rendre visite" déclare-t-elle.

La fin d'une ère pour la série.

Le post Instagram ci-dessous :