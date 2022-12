"Vulgaire", "C'est pas comme s'il faisait -10°C": une tenue de Nabilla fait polémique, elle répond CASH

Avec ses 8 millions d'abonnés sur Instagram, Nabilla s'est imposée comme l'une des influenceuses les plus populaires en France. Après un passage par la télé-réalité, elle rejoint le monde de la mode et pose régulièrement avec les tenues de grands créateurs. Dernière en date: une robe signée Jean-Paul Gauthier. Et si l'on en croit quelques commentaires postés sur les réseaux sociaux, la transparence de cette robe fait polémique. "Vulgaire", accuse un internaute. "C'est pas comme s'il faisait -10°C", ironise un autre.

Loin de la perturber, l'influenceuse a tenu à répondre à ceux qu'elle considère comme des "haters". "La dernière collection 2023 un peu transparente, avec des sous-vêtements, on voit la brassière très opaque en dessous. C’est comme ça que ça se porte. Si je voulais la porter nude en dessous, je l’aurai fait aussi. Je fais vraiment ce que je veux. Personne ne va me contrôler ou me commander. Je suis une femme libre, une femme de mon époque", a-t-elle répliqué sur Snapchat.