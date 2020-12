25 personnalités se mobilisent pour les réfugiés de Lesbos: "Nous devons agir" (vidéo)

La campagne d'été avait été un succès complet. C'est donc sans surprise que 25 personnalités ont recommencé cette action pour récolter des fonds avant Noël pour les réfugiés de Lesbos.

L'acteur de James Bond, Daniel Craig, propose un livre illustré signé des "Archives de James Bond". Cette cause lui tient à coeur, comme il l'explique dans un message vidéo: "Le fait est qu'il y a des gens qui ont un besoin urgent de notre aide. Tout ce que vous donnez sera reçu avec une grande gratitude et utilisé pour une très bonne cause."

L'actrice Diane Krüger a donné un sac. Lana Wachowski a fait don d'un objet issu du dernier film Matrix 4...

Ce sont des des acteurs, des cinéastes, des sportifs et professionnels de la mode, allemands et internationaux, qui vendent des objets personnels pour récolter de l'argent au profit des réfugiés de l'île de Lesbos, en Grèce.

La campagne a débuté hier et s'achèvera le 24 décembre.