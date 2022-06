5 choses que vous ignorez (peut-être) sur Salvatore Adamo

Salvatore Adamo était l’invité du RTL Info avec Vous. Un entretien convivial au cours duquel il a fait quelques révélations inattendues. Ci-dessous, 5 choses que vous ignoriez probablement à son sujet.

1. Il se réveille pour enregistrer ses mélodies au milieu de la nuit. "Je me lève pour enregistrer sur mon dictaphone des mélodies qui me passent par la tête", a-t-il raconté. Une méthode pas toujours appréciée par sa femme Nicole...

2. Il aurait aimé être professeur de langues. Souvent premier de la classe, Salvatore Adamo ne rêvait pas de devenir une star de la chanson, mais plutôt professeur d’anglais, d’allemand ou de flamand. "Et le dimanche, j’aurais joué au football", ajoute-t-il en riant.

3. Il est adulé au Japon. "C’est le miracle de ma vie", savoure-t-il. Une frénésie qui a commencé lors d’un passage à la télévision japonaise avec une chanteuse locale célèbre. "Ça a été une espèce de coup de foudre entre le public japonais et moi-même", raconte Adamo, qui prévoit de faire une tournée dans l’archipel l’année prochaine. "Peut-être une tournée d’adieu", ajoute-t-il. Et de préciser : "J’y suis quand même allé 38 fois".

4. Réputé pour sa gentillesse, Salvatore Adamo appelle à ne pas se fier aux apparences. "En connaissance de cause, je peux vous dire une chose : méfiez-vous des gentils", met-il en garde. Ce qui l’irrite le plus ? La condescendance.



5. Il a un faible pour notre journaliste Caroline Fontenoy. "Je suis navrée, ce n’est que moi", s’est d'ailleurs excusée notre journaliste Alix Battard en début d'interview. Et Salvatore Adamo de répondre avec un compliment : "Vous êtes la beauté incarnée".





Salvatore Adamo donnera une série de concerts prochainement en Belgique : le 29 juillet à Middemkerke, le 14 septembre au Cirque royal, le 24 septembre au forum de Liège, le 15 octobre à Louvain. Il prépare également un album de reprises, réalisé par Stéphane Eicher.