6 choses à retenir des nominations aux Emmy Awards 2021

"The Crown" et "The Mandalorian" ont pris la tête de la très serrée course aux Emmy Awards lors d'une cérémonie qui a aussi abordé les questions qui fâchent, en pleine guerre du streaming.

Voici ce qu'il faut retenir des nominations à ces prestigieuses récompenses du monde de la télévision.

La télé, c'est quoi ?

Avec chaque année qui passe, les Emmys sont contraints de reposer une question existentielle: qu'est-ce que la télé?

S'agit-il de "Small Axe" par Steve McQueen, une série de cinq films réalisés pour le petit écran sur les immigrants antillais de Londres, adulé par la critique mais qui n'a pas concouru aux Oscars?

Ou encore de "Hamilton", une captation en direct de la comédie musicale à succès de Broadway, diffusée sur Disney+?

Avec le streaming, les frontières sont de plus en plus floues, mais les 25.000 votants des Emmys ont fait connaître leurs préférences mardi: "Hamilton" a empoché 12 nominations quand "Small Axe" n'en a obtenu qu'une.

La guerre du streaming aura lieu

Dans une ère télévisuelle justement souvent qualifiée de "guerre du streaming", les nouveaux-nés ont connu une journée très contrastée. Pour leur deuxième année en service, Disney+ et Apple TV+ ont tous les deux triomphé, décrochant respectivement 71 et 34 nominations.

Le jeune HBO Max a aussi sorti son épingle du jeu avec "Hacks" et "The Flight Attendant", ce qui a permis à HBO de dépasser son rival Netflix en nombre de nominations.

Mais sur un marché de plus en plus encombré, certains ont forcément dû payer les pots cassés: Paramount+ n'a obtenu que six nominations et Peacock, la plateforme de NBC, s'est effondré avec seulement deux nominations pour son année de lancement.

Le comeback de la nostalgie

Au milieu des studios qui rivalisent de super-héros et d'effets spéciaux pour courtiser leurs abonnés, il a aussi flotté mardi un doux parfum de nostalgie.

Les très attendues retrouvailles de la bande d'amis "Friends", produites par HBO Max et diffusées fin mai, sont en course pour quatre prix. L'occasion pour Courteney Cox, qui campe le rôle de Monica dans la série et a co-produit l'épisode de la réunion, de voir une injustice réparée: elle était la seule des six copains à n'avoir jamais été nommée aux Emmys.

Le présentateur vedette Conan O'Brien, star des talk-show pendant près de trente ans et parti à la retraite en juin a lui aussi reçu une nomination, pour son émission "Conan".

Première femme transgenre

Pour leur 73e édition, les Emmy Awards ont fait mardi un pas de plus vers la diversité. Michaela Jaé Rodriguez, maman poule dans la série "Pose", est la première femme transgenre à être nommée aux Emmys pour un rôle principal dans une série dramatique.

Produite par FX, la série explore durant quatre saisons la culture des "bals", exutoire musical pour les jeunes gays et transgenres dans le New York des années 1980, ravagé par l'épidémie de sida.

Sa nomination est une "percée" pour les femmes transgenres à Hollywood, a salué GLAAD, une organisation américaine qui promeut une meilleure intégration des LGBTQ dans les médias.

Britney à l'écran

Les nominations pour les récompenses de la télévision ont enfin mis à l'honneur mardi une femme qui a longtemps voulu s'éloigner des projecteurs, Britney Spears. Un long-métrage documentaire de la chaîne FX sur la star de la pop, produit en partenariat avec le quotidien New York Times, pourrait décrocher deux Emmy Awards.

Intitulé "Framing Britney Spears" il met l'accent sur le rôle des paparazzis et de la presse à scandale dans la chute de la chanteuse.

Cette dernière est embarquée dans un combat au tribunal pour faire lever la tutelle dont elle fait l'objet depuis 2008. Cette nomination ne pourrait pas être plus d'actualité: un nouveau volet de la saga judiciaire s'ouvre mercredi.

Les nominations

Meilleure série dramatique

"La Chronique des Bridgerton"

"Lovecraft Country"

"Pose"

"The Boys"

"The Crown"

"The Handmaid's Tale"

"The Mandalorian"

"This Is Us"

Meilleure comédie

"Emily in Paris"

"Ted Lasso"

"black-ish"

"Cobra Kai"

"Hacks"

"PEN15"

"The Flight Attendant"

"La Méthode Kominsky"

Meilleur acteur dans une série dramatique

Regé-Jean Page, "La Chronique des Bridgerton"

Jonathan Majors, "Lovecraft Country"

Matthew Rhys, "Perry Mason"

Billy Porter, "Pose"

Josh O'Connor, "The Crown"

Sterling K. Brown, "This Is Us"

Meilleure actrice dans une série dramatique

Uzo Aduba, "En analyse"

Jurnee Smollett, "Lovecraft Country"

Mj Rodriguez, "Pose"

Olivia Colman, "The Crown"

Emma Corrin, "The Crown"

Elisabeth Moss, "The Handmaid's Tale"

Meilleur acteur dans une série, comédie

Anthony Anderson, "black-ish"

Michael Douglas, "La Méthode Kominsky"

William H. Macy, "Shameless"

Jason Sudeikis, "Ted Lasso"

Kenan Thompson, "Kenan

Meilleure actrice dans une série, comédie

Aidy Bryant, "Shrill"

Kaley Cuoco, "The Flight Attendant"

Allison Janney, "Mom"

Tracee Ellis Ross, "black-ish"

Jean Smart, "Hacks"

Meilleur second rôle masculin dans une série dramatique

Giancarlo Esposito, "The Mandalorian"

O-T Fagbenle, "The Handmaid's Tale"

Max Minghella, "The Handmaid's Tale"

Bradley Whitford, "The Handmaid's Tale"

John Lithgow, "Perry Mason"

Tobias Menzies, "The Crown"

Chris Sullivan, "This Is Us"

Michael K. Williams, "Lovecraft Country"

Meilleur second rôle féminin dans une série dramatique



Gillian Anderson, "The Crown"

Helena Bonham Carter, "The Crown"

Emerald Fennell, "The Crown"

Madeline Brewer, "The Handmaid's Tale"

Ann Dowd, "The Handmaid's Tale"

Yvonne Strahovski, "The Handmaid's Tale"

Samira Wiley, "The Handmaid's Tale"

Aunjanue Ellis, "Lovecraft Country"





Meilleur second rôle masculin dans une série, comédie

Carl Clemons-Hopkins, "Hacks"

Brett Goldstein, "Ted Lasso"

Brendan Hunt, "Ted Lasso"

Nick Mohammed, "Ted Lasso"

Jeremy Swift, "Ted Lasso"

Paul Reiser, "La Méthode Kominsky"

Kenan Thompson, "Saturday Night Live"

Bowen Yang, "Saturday Night Live"

Meilleur second rôle féminin dans une série, comédie



Aidy Bryant, "Saturday Night Live"

Kate McKinnon, "Saturday Night Live"

Cecily Strong, "Saturday Night Live"

Hannah Einbinder, "Hacks"

Rosie Perez, "The Flight Attendant"

Juno Temple, "Ted Lasso"

Hannah Waddingham, "Ted Lasso"

Meilleure mini-série



"I May Destroy You"

"Mare Of Easttown"

"Le jeu de la dame"

"The Underground Railroad"

"WandaVision"

Meilleur acteur dans une mini-série ou téléfilm



Paul Bettany, "WandaVision"

Hugh Grant, "The Undoing"

Ewan McGregor, "Halston"

Lin-Manuel Miranda, "Hamilton"

Leslie Odom, Jr., "Hamilton"

Meilleure actrice dans une mini-série ou téléfilm



Michaela Coel, "I May Destroy You"

Cinthia Erivo, "Genius: Aretha"

Elizabeth Olsen, "WandaVision"

Anya Taylor-Joy, "Le jeu de la dame"

Kate Winslet, "Mare of Easttown"

Emissions et séries avec le plus de nominations



"The Crown" - 24

"The Mandalorian" - 24

"WandaVision" - 23

"The Handmaid's Tale" - 21

"Saturday Night Live" - 21

"Ted Lasso" - 20

"Lovecraft Country" - 18

"Le jeu de la dame" - 18