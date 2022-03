À 47 ans, Eva Longoria sort avec une robe qui va faire tourner les têtes

On n'en doutait pas: oui, à 47 ans, on peut toujours être sexy et être remarquée. Eva Longoria en est la preuve vivante. Elle a posté sur Instagram ce mercredi 23 mars une série de photos d'elle qui va faire parler.

On y voit la Deseperate Housewife dans une robe noire aux lignes épurées, laissant apparaître une partie de ses jambes, à partir de ses cuisses. Ainsi, l'anatomie de l'actrice est en partie dévoilée sans vulgarité. Elle en plaisante d'ailleurs en légende "Deux fentes valent mieux qu'une". En commentaires de cette publication, principalement des flammes et des bombes. Car oui, Eva Longoria en est indéniablement toujours une!