A la découverte des "bekende Vlamingen": Lotte Vanwezemael, une sexologue qui danse, avec un passé difficile

Avez-vous déjà entendu parler des célébrités du nord du pays ? On les appelle les 'bekende Vlamingen', généralement abrégés BV. Qui sont-ils ? Que font-ils ? Cette semaine, RTL info met en lumière ces différentes célébrités. Sans plus tarder, on vous présente la dernière personnalité, Lotte Vanwezemael : la sexologue des jeunes qui chavire la presse flamande et qui parle absolument de tout, sans tabou. A la rencontre d’une femme qui s’assume et qui brise les codes.

Lotte est une voix familière sur la station de radio MNM en tant que sexologue avec l’émission Génération M. C’est un talk-show radio interactif qui s'adresse aux jeunes. L'émission où elle donne des conseils sur les plaisirs sexuels. C’est de là qu’elle se donne le surnom ‘Seksuolotte’. Elle enchaine les émissions et plateaux télévisés pour se faire ainsi connaitre du grand public.

> Lundi: Gert Verhulst, présentateur, icône de l'industrie du divertissement et... séducteur

> Mardi: Adil El Arbi et Bilall Fallah, les réalisateurs qui séduisent Hollywood

> Mercredi: de candidate The Voice à coach, voici Laura Tesoro

> Jeudi: Julie Vermeire perce grâce à TikTok, et se fait une place au sein des médias flamands

Elle voulait devenir... médecin légiste

Plus jeune, Lotte Vanwezemael voulait devenir médecin légiste, mais remarque vite que ce n’est plus sa destinée. Ce sont ses parents qui ont donné à la jeune l’idée d’étudier la sexologie. A la maison il n’y avait aucun tabou. Ils parlaient ouvertement de sexe. À l’âge de 15 ans, elle reçoit les livres Het penisboek et Het vaginaboek de Goedele Liekens, sexologue connue qui est actuellement active dans la politique.



Belga

Etant donné que la sexologie est un programme en Master, la jeune Limbourgeoise a d’abord étudié la psychologie.

Livre et podcast

Dans des interviews précédentes, elle avait déclaré vouloir devenir la Goedele de la jeune génération. "Elle est vraiment un modèle pour moi. Mais je pense que certains jeunes préfèrent parfois obtenir des conseils de quelqu'un de leur âge, quelqu'un qui est en contact avec leur monde et les tendances du moment". Elle suit déjà les traces de son grand exemple. En 2019, elle sort son livre ‘Doe ik het goed ?’, destiné spécifiquement aux jeunes. La même année, elle lance son podcast ‘Lotte gaat diep’. Dans l’émission, Lotte s’entretient avec des Flamands connus sur différents sujets : de l'influence de devenir jeune parents et l’impact sur la vie sexuelle aux incertitudes lors des rencontres, du célibat, de la première fois et de l'importance des amitiés. La rouquine à la langue bien pendu et dans son podcast Doe ik het goed ?, elle débat en détail sur l’amour, les relations, l’amitié et le sexe ! De nombreux jeunes et moins jeunes la suivent et racontent les situations difficiles autour de ces sujets. La sexualité est encore tabou, mais elle souhaite libérer la parole et normaliser le débats atour des relations intimes. Lotte est investie dans son travail. Elle décrit le sexe comme essentiel et fondamental.

Une période plus sombre de sa vie



On a pu découvrir Lotte plus vulnérable dans une émission de danse. Elle participe à la troisième saison de Danse avec les Stars version flamande ou elle termine en demi-finale. Dans sa dernière danse, Lotte conclut sa participation par une danse moderne inspirée de son adolescence turbulente. La sexologue raconte qu’à l’époque, elle a subi le harcèlement scolaire. Lotte a été malmenée par certains garçons à l’école, qui l’ont même battue. C’est à cette période qu’elle à commencer à se mutiler. Elle raconte que c’était une époque sombre de sa vie.

C'était une façon pour moi de dissimuler mon combat mental par la douleur physique, et de me réfugier dans mon propre cocon pendant un moment

Amour

Après une relation de sept ans, elle et son petit ami se sont séparés. Lotte Vanwezemael a été en couple Kris Palmans pendant sept ans. Il était autrefois un footballeur accompli, jusqu'à ce qu'une blessure vienne tout gâcher. Ils vivaient à Kaulille, dans le Limbourg. C’est Lotte qui met un terme à leur relation. Auparavant, Lotte avait clairement indiqué qu'il était parfois difficile de combiner une relation avec son emploi du temps chargé, mais on ne sait pas si c'est la raison de la séparation. Un fossé s’est installé. Cette rupture a été difficile pour Lotte. Dans l’émission Dans avec les Stars, elle illustre sa peine amoureuse en dansant avec Frank, son partenaire, une valse viennoise.

Son rêve

En plus d'être sexologue, Lotte Vanwezemael est également psychologue clinicienne. Un jour par semaine, elle travaille dans un cabinet de psychologue. Les quatre autres jours, elle les passe dans un centre de services sociaux à Hasselt, où elle conseille les auteurs de violences conjugales et de crimes sexuels, par exemple.

Après ses émissions à succès, la sortie de son livre et sa participation à Danse avec les Stars, Lotte prouve qu’elle ne se résulte pas à seulement une sexologue. A l’avenir, elle souhaite travailler comme sexologue dans un cabinet de psychiatrie. Est-ce sa nouvelle vocation ? Seul l’avenir nous le dira.

Êtes-vous vous-même victime d’harcèlement ? Parlez-en !

La ligne d'écoute du Centre de Prévention du Suicide est disponible 24h/24

Appeler le 0800/32 123