À quoi ressemble aujourd'hui Sam J. Jones qui interprétait Flash Gordon dans le film sorti il y a 40 ans?

Vous vous souvenez de Flash Gordon? C'est l'un des films de science-fiction les plus emblématiques de tous les temps depuis sa première sortie en 1980. Ce film qui avait remporté un franc succès à l'époque suivait les aventures du joueur de football américain Flash qui s'aventurait dans l'espace pour unir la planète Mongo et sauver la Terre de la destruction.

Flash était joué à l'époque par l'acteur Sam J.Jones qui avait décroché le rôle de sa vie.

Quarante ans plus tard, Sam continue à apparaître à des conventions pour rencontrer les fans du film et est presque méconnaissable. L'acteur a désormais 67 ans et porte une nouvelle coupe de cheveux.



Selon l'acteur légendaire Brian Blessed, qui est apparu dans le film à succès des années 80, même Sa Majesté la reine Elizabeth est une grand fan du film. L'acteur a affirmé qu'elle regardait le film de science-fiction chaque année à Noël.

Il a déclaré lors d'une interview accordée à Yahoo Movies: "Flash Gordon est son film préféré, elle le regarde avec ses petits-enfants à chaque Noël."