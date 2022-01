Accident de ski de Gaspard Ulliel: le docteur qui est intervenu sur les lieux du drame témoigne

Les funérailles de Gaspard Ulliel ont été célébrées ce matin à Paris. Le comédien est décédé la semaine passée à l'âge de 37 ans dans un accident de ski lors d'une collision avec un autre skieur sur une piste de la station de La Rosière en Savoie.

Le premier médecin arrivé sur les lieux de l'accident s'est confié à nos confrères de RTL France. Arnaud Bouvet explique: "Sur le plan de la rapidité des secours, les pisteurs -et c'est de l'ordre de la minute, ou des deux minutes- sont arrivés sur zone. Et ensuite, dès que son état s'est dégradé, j'ai été appelé sur la zone. Je suis monté rapidement à la centrale des pistes et j'ai été déposé en motoneige... En quelques minutes, je suis arrivé et j'ai essayé de faire le mieux pour la victime..."

"En attendant le Samu, on a médicalisé à deux le patient avant son évacuation avec l'hélicoptère des des CRS et des médecins du SAMU", décrit le docteur.

Gaspard Ulliel aurait violemment heurté le sol avec sa tête. Il ne portait pas de casque mais il est difficile d'affirmer que cette protection aurait pu le sauver.

"Tout dépend de la violence du choc et tout. Effectivement, le port du casque n'aurait peut-être pas évité l'issue dramatique, mais l'inverse est aussi vrai... C'est toujours malheureux quand il y a un décès sur les pistes bien entendu...", détaille le médecin.

L'autre skieur légèrement blessé a été entendu par la police. Selon les premières informations, aucun des deux concernés ne serait particulièrement responsable de l'accident.

Cet après-midi, la station de La Rosière arrêtera ses remontées mécaniques à 15h58, l'heure exacte du drame.