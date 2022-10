Accusé d'être antisémite, Kanye West a été viré de sa banque avec ses milliards

Kanye West a répondu aux questions des photographes de Page Six alors qu'il quittait la projection du nouveau documentaire de Candace Owens, commentatrice politique proche de Donald Trump, mercredi soir.



Le rappeur en pleine polémique, a parlé de la banque américaine JP Morgan Chase qui préfère se séparer de l'artiste. Une décision prise après les propos jugés antisémites de l'artiste.



"Hé, si vous appelez quelqu'un pour de mauvaises affaires, cela signifie que vous êtes antisémite. Je me sens heureux d'avoir franchi la ligne de cette idée pour que nous puissions parler ouvertement de choses comme se faire annuler par une banque", a-t-il déclaré aux photographes du média, avant de se qualifier d'"homme noir le plus riche de l'histoire américaine."





L'artiste de 45 ans a continué à parler spécifiquement de JP Morgan Chase, mais a été interrompu par le passage d'un camion. Il a alors décidé de "parler à un autre moment".



Plus tôt dans la journée, Candace Owens elle-même a révélé que JP Morgan Chase avait donné à Kanye West jusqu'à novembre pour trouver une nouvelle institution bancaire pour détenir sa société Yeezy, qui vaut plusieurs milliards de dollars.



"On m'a dit qu'il n'y avait pas de raison officielle donnée, mais ils ont également envoyé cette lettre pour confirmer qu'il a jusqu'à fin novembre pour trouver un autre endroit où l'empire Yeezy peut faire ses opérations bancaires", a-t-elle tweeté avec une photo de l'avis.



La lettre dit : "Cher Ye, Nous envoyons cette lettre pour confirmer notre récente discussion avec (nom masqué) que JP Morgan Chase Bank, N.A. (la Banque) a décidé de mettre fin à sa relation bancaire avec Yeezy LLC et ses entités affiliées."



Le lâchage de West par JP Morgan Chase intervient après qu'il ait fait plusieurs commentaires antisémites au cours du week-end.



Sur Instagram, il a partagé une capture d'écran d'une conversation écrite avec Diddy, où il lui a dit: "Ce n'est pas un jeu. Je vais me servir de toi comme exemple pour montrer au peuple juif qui t'a dit de m'appeler que personne ne peut me menacer ou m'influencer."



Il a été verrouillé de son compte peu de temps après.



West s'est ensuite rendu sur Twitter où il a posté : "Je vais me coucher, mais quand je me réveillerai, je me mets en mode death con 3 (NDLR: référence au protocole de sécurité américain DEFCON) sur les Juifs. Ce qui est drôle, c’est que je ne peux même pas être antisémite. Parce que les noirs sont aussi des Juifs".



Il a également été exclu de ce compte.



La semaine dernière, Adidas a annoncé que son partenariat avec West était "en cours de révision" suite au scandale du t-shirt "White Lives Matter" du rappeur.



"Après des efforts répétés pour résoudre la situation en privé, nous avons pris la décision de placer le partenariat sous examen", a annoncé l'entreprise dans un communiqué jeudi, selon CNBC.



"Nous continuerons à cogérer le produit actuel pendant cette période".



L'ex-mari de Kim Kardashian a répondu à la déclaration sur Instagram, écrivant "J'em*** Adidas. Je suis Adidas. Adidas a violé et volé mon design".



En août dernier, West a commencé à s'exprimer contre la marque concernant ses frustrations envers l'entreprise, qui aurait pris des décisions concernant leur collaboration sans son consentement.