Adam Levine dégoûté par une fan? La star répond suite à la scène polémique (vidéo)

Une vidéo TikTok est devenue virale au cours du week-end montrant une fan se précipitant sur la scène et s'accrochant au bras de Levine alors qu'il interprétait la chanson "Sunday Morning". Levine s'est figé pendant que la sécurité retirait la fan avant qu'il ne marmonne le mot "f-k" et secoue ses épaules avec un regard furieux avant de continuer sa performance.



Les utilisateurs des réseaux sociaux semblaient divisés sur la réaction de la star, certains disant qu'il semblait ingrat envers ses fans et d'autres notant qu'il n'aurait pas dû être empoigné sans son consentement.





"Penser que quelqu'un pourrait croire que je pense que nos fans sont en dessous de nous ou moins que nous me retourne l'estomac", a-t-il dit. "Ce n'est pas ce que je suis. Ce n'est pas ce que j'ai toujours été".



Levine a exprimé que sa réaction était sous le choc et ne se voulait pas malveillante.



"J'ai juste besoin que vous sachiez que j'ai vraiment été surpris. Et parfois, quand vous êtes surpris... vous devez vous secouer et avancer parce que je fais mon travail. C'est ce dont je suis fier".



"Je dois vous dire ce qui me tient à cœur, c'est cette connexion qui existe entre le groupe qui joue sur scène et les fans. J'espère que nous pouvons tous comprendre cela."