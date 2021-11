Adele surprend ses fans et dévoile une chanson écrite pour son fils: "Je ne ne pourrai pas l'interpréter en direct"

Adele a surpris ses fans en partageant une vidéo d'une performance inattendue de sa chanson intitulée "To Be Loved" de son nouvel album 30. Sans faire d'annonces préalables, la chanteuse de 33 ans, a partagé un clip d'elle en train de chanter la ballade sur son canapé.

Alors que 30 ne sort que ce vendredi, la chanteuse a offert à ses fans une première écoute de ce morceaux. Après la fin de la chanson de six minutes, Adele a dit doucement: "Il y avait quelques notes, mais..." avant de sourire à la caméra.

Lors d'une apparition lors d'un événement d'écoute Spotify, Adele a conseillé aux participants de se préparer émotionnellement avant d'écouter ce morceau intitulé "To Be Loved", qu'elle a écrit pour son fils Angelo, neuf ans, et a déclaré qu'elle ne pourrait peut-être jamais l'interpréter en direct.

Ses fans ont réagit sur Twitter avec enthousiasme. "J'ai l'impression que je viens d'écouter la chanson du siècle", a écrit un twitto.