Adeline Blondieau revient sur son départ de Sous le soleil: "On vous prend beaucoup de choses et tout le monde s’en fout"

Adeline Blondieau est revenu sur son départ houleux de la série Sous le soleil lors de l’émission "Ça commence aujourd’hui" du 22 mai. Elle a expliqué l’ambiance très pesante du tournage et les exigences de la production.

Adeline Blondineau a connu le sommet de sa gloire d’actrice avec la série Sous le soleil dans les années 90 et 2000. Mais ce n’était pas toujours facile d’interpréter Caroline Drancourt. L’actrice a expliqué les raisons de son départ à Faustine Bollaert. "J'ai arrêté parce qu'humainement, c'est très difficile les tournages. C'est une vie où on ne laisse pas beaucoup de place à votre intimité. On vous prend beaucoup de choses: votre temps, votre santé... et tout le monde s'en fout."

A cette époque, Adeline venait de donner naissance à son fils, mais sa vie familiale a vite été reléguée au second plan pour le bien de la série. La jeune femme était épuisée et mise à contribution pour des intrigues très lourdes. "La production s'était mise en tête de me faire un rôle qui passait son temps à souffrir, à se faire maltraiter. C'était devenu trop pesant. (…) J’ai demandé s’il était possible de changer, ils m’ont ‘non’, que j’étais chiante."

L’actrice a donc claqué la porte. Aujourd’hui, elle s’est éloignée des caméras pour se reconvertir en sophrologue.