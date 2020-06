Adil Rami sort du silence: il se confie sur sa relation bouillonnante avec Pamela Anderson

Adil Rami a accordé une interview à So Foot. L'ex-compagnon de Pamela Anderson s'est confié sur leur romance dont la fin, l'été dernier, a été plus que tumultueuse. Leur séparation a été médiatique et une association de défense des victimes conjugales l'avait mis à l'écart suite aux accusations de l'actrice américaine.



Cette dernière avait assuré que le footballeur, sacré champion du monde avec l'équipe de France, avait "tout essayé" pour la reconquérir : "il m'a envoyé des fleurs, des lettres (...) il est venu à mon hôtel, la sécurité l'a écarté parce qu'il me fait peur. Il m'a blessée et menacée souvent".



Adil Rami s'était engagé contre les violences envers les femmes dans des spots de prévention. Selon Pamela Anderson: "Il a fait ça seulement pour améliorer son image, il n'a aucun respect pour les femmes à part sa mère".



L'actrice américaine avait dénoncé la "double vie" d'Adil Rami avec son ancienne compagne Sidonie Biémont, avait de l'accuser de violences physiques. "Il a écrasé mes deux mains. J'ai dû aller à l'hôpital (six mois plus tard) parce que je souffrais trop. Je n'arrivais plus à écrire, ni à ouvrir une bouteille d'eau", avait-elle détaillé dans son blog l'an dernier.



L'actrice y racontait également avoir été "attrapée par les cheveux et poussée l'été dernier à Los Angeles" par Adil Rami.



Mais plusieurs mois après la rupture, le footballeur revient sur cette affaire et continue de clamer son innocence. "J'ai tous les messages sur trois téléphones. Les messages pendant deux ans, ça ne ment pas (...) Jamais. J'ai tous les messages sur trois téléphones. Les messages pendant deux ans, ça ne ment pas. Il n'y avait pas un "Tu m'as frappée", que des lettres d'amour, des poèmes...", a expliqué le sportif en parlant de l'actrice d' Alerte à Malibu.



Quelques jours après leur rupture, Pamela avait également diffusé une vidéo d'elle à l'hôpital pendant qu'elle se faisait soigner les mains. Concernant ce moment précis, Adil Rami donne sa version des faits. "J'ai la même (vidéo) avec son message en dessous: "À cause de 'Danse avec les stars', j'ai une tendinite". C'est moi qui ai les résultats de son poignet, parce que c'est moi qui l'ai emmenée à l'hôpital", a répondu l'homme.

Ce dernier a décidé d'écrire un livre avec l'aide de Géraldine Maillet, chroniqueuse de Touche pas à mon poste. "Je suis très content, il va falloir être patient sur tout ce qui a été dit sur moi, sur ma vie privée. Parfois, ça plaît, parfois ça ne plaît pas. Quand on dit la vérité, on n'aime pas trop, mais on ne va pas dénaturer", a précisé le footballeur.



L'an dernier, ce dernier avait été coupé au montage d'une émission de France 2 car l'association qu'il défendait, la Fédération nationale solidarité femmes, avait suspendu sa collaboration avec lui après les accusations de violences de son ex-compagne.