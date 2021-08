Adixia en couple avec le fils de Benjamin Castaldi? Avec son dernier post Instagram, elle OFFICIALISE (photos)

Ce mercredi 4 août, Adixia a posté une nouvelle photo sur son compte Instagram qui lève les doutes sur sa relation de couple. La candidate de télé-réalité apparaît aux côtés de Simon Castaldi, très proche de lui et avec une légende plutôt explicite.

Adixia, candidate de télé-réalité, s'est fait connaître il y a plusieurs années grâce à sa participation en 2013 à l'émission "Les Ch'tis à Hollywood". Peu de temps après, Adixia participait avec ses amis du sud à l'émission "Les Marseillais" lors d'une aventure qui va changer sa vie: Adixia rencontre Paga. Les deux tourtereaux tombent sous le charme et pendant plusieurs années, le couple vit une belle histoire d'amour, avant de se séparer à cause des infidélités à répétition de Paga.

Adixia en couple avec Simon Castaldi?

Aujourd'hui, Adixia serait finalement en couple avec le fils de l'animateur français Benjamin Castaldi: le candidat de télé-réalité Simon Castaldi, révélé dans la saison 4 des "Princes et Princesses de l'Amour". Cela faisait déjà plusieurs jours que des doutes planaient quant à une potentielle histoire entre la candidate de 29 ans et le candidat de 21 ans. Hier, les deux tourtereaux ont fait taire les rumeurs et ont officialisé leur relation sur leurs comptes Instagram respectifs.

En légende, Adixia répond à ses détracteurs qui la traitent de "sugar mammy", ou qui l'accusent de "descendre bien bas en sortant avec un enfant", et écrit: "L’amour n’a pas d’âge parce que le coeur n’a pas de rides". Simon a partagé le même cliché et est resté assez sobre: "Contre vents et marées", a-t-il écrit sous la photo de lui accompagné d'Adixia dans un célèbre restaurant de la Côte d'Azur: le Bâoli à Cannes.