Afida Turner dévastée par la mort de son mari Ronnie, fils de Tina Turner: "Je n'ai pas pu te sauver"

L'ancienne candidate de l'émission Loft Story est dévastée. ELle vient de perdre son mari, Ronnie Turner. Le fils de la star Tina Turner s'est éteint jeudi. Il avait 62 ans. Les ambulanciers s'étaient précipités dans une maison de la vallée de San Fernando, où Ronnie a été retrouvé luttant pour respirer. Les secouristes ont tenté de lui faire un massage cardiaque, mais son décès a été constaté.



La cause du décès n'était pas connue, mais Ronnie aurait souffert de divers problèmes de santé, dont le cancer, ces dernières années.



"Mon Dieu, Ronnie Turner, un véritable ange, une âme hautement spirituelle. Mon mari, mon meilleur ami, mon bébé (...) j'ai fait de mon mieux jusqu'à la fin, cette fois, je n'ai pas été capable de te sauver. Je t'aime depuis 17 ans. C'est vraiment difficile, je suis très en colère. C'est une tragédie (...) Repose au paradis. C'est tellement injuste", a écrit Afida Turner en légende d'une série de photos de son défunt mari.





La Française de 45 ans avait dit oui à Ronnie en 2007. Si le couple vivait séparé depuis de nombreuses années, il ne souhaitait pas divorcer, relate La Dépêche.



L'hommage de Tina Turner



Tina Turner a également rendu hommage à son fils sur les réseaux sociaux. "Ronnie, tu as quitté le monde beaucoup trop tôt. Dans le chagrin, je ferme les yeux et pense à toi, mon fils bien-aimé", a écrit vendredi la chanteuse lauréate d'un Grammy dans la légende d'une photo Instagram en noir et blanc d'elle-même, les yeux fermés, dans une pose pensive.



La reine du rock 'n' roll, qui a fêté ses 83 ans le 26 novembre et a eu quatre fils au total, a survécu à toute une vie d'adversité, notamment à une relation abusive avec son ex-mari Ike Turner alors qu'ils se produisaient ensemble dans son groupe de rhythm and blues, les Kings of Rhythm. Ike est décédé en 2007 à l'âge de 76 ans.



La chanteuse a perdu un autre fils en 2018. Craig, son aîné, s'est donné la mort à 59 ans.



La star originaire du Tennessee, a survécu à un accident vasculaire cérébral en 2013 et a ensuite subi une transplantation rénale quatre ans plus tard. Dans un documentaire de 2021, intitulé simplement "Tina", elle a admis qu'elle "ne passait pas beaucoup de temps" avec ses fils.