Agathe Auproux confie des souvenirs douloureux de son combat contre le cancer

Agathe Auproux s'est battue contre contre un lymphome, une forme de cancer, en 2019. Aujourd'hui en rémission, elle est revenue longuement sur ce combat sur Instagram vendredi dernier. La chroniqueuse de "Balance ton Post!" tenait également à faire prendre conscience que cette épreuve est plus difficile encore, lorsque personne n'est autorisé à vous accompagner lors des longs moments passés à l'hôpital. En effet, pandémie oblige, en France comme en Belgique et sauf exception, aucun accompagnateur n'est autorisé à pénétrer dans les hôpitaux.

La jeune femme explique en story: 'La réalité de la vie des patients atteints d'un cancer aujourd'hui, c'est l'isolement total. Plus le droit d'avoir un accompagnant lors des séances de chimiothérapie par exemple. Sauf que ce sont des soins extrêmement lourds, extrêmement fatigants. Dans mon cas, ça durait une matinée, ça durait quatre heures. Et je tenais psychologiquement précisément parce que j'étais accompagnée", se souvient-elle.

"Quand je me rappelle de ces matinées à l'hôpital pour mes séances de chimio... C'est grâce à Alix qui était avec moi pratiquement tout le temps. C'est tellement important quand t'es dans cette chambre d'hôpital en train de recevoir des soins invasifs, lourds, extrêmement épuisants pour ton corps et du coup pour ta tête, d'avoir quelqu'un auprès de toi. Et là avec la Covid, crise sanitaire, distanciation sociale, tout ça... Tu ne peux plus être accompagné d'un proche pendant tes séances de chimio".

Le combat d'Agathe Auproux s'est achevé le 24 juin 2019. Depuis, la jeune femme montre régulièrement son soutien à ceux et celles qui traversent cette épreuve.