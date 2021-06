Alain Delon (85 ans) est amoureux: "Ma nouvelle compagne s'appelle Hiromi"

Victime d'un accident vasculaire cérébral il y a deux ans, l'acteur Alain Delon a reçu dans sa villa suisse de Douchy un journaliste de nos confrères du magazine Paris Match. La légende française a évoqué le décès récent de son unique épouse, Nathalie Delon, et le fils, Anthony, qu'il qualifie d'extraordinaire et qu'il a eu avec elle, ainsi que sa convalescence qu'il a passée aux côtés d'Hiromi, sa nouvelle compagne japonaise. "Ma compagne japonaise Hiromi, a été très présente à mes côtés durant toute ma convalescence", évoque le célèbre Français. Mais aucune photo de la femme en question ne sera publiée et rien d'autre ne sera dévoilé sur sa compagne.

L'occasion pour les fans de l'acteur d'être rassuré. Alain Delon va mieux. Il marche avec une béquille, évoque sa carrière au cinéma et les femmes qu'il a aimées: Romy Schneider, Nathalie Delon, Mireille Darc. Et de conclure: "J'ai eu cinq femmes, elles sont toutes mortes. Il n'y a que moi qui reste ça me fait de la peine. Et je n'en ai pas du tout fini." À elles, il pense "tout le temps. Je sais qu'elles m'attendent. On se retrouvera là-haut."