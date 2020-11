Alain Delon confie mal vivre le confinement: "Je déteste ce qui nous arrive, ça me rend malade"

Dimanche, Alain Delon a fêté ses 85 ans. À cette occasion, il s'est livré dans l'émission Pop Ciné sur RTL. Il faut dire qu'il a été très discret ces derniers mois et ses fans étaient plutôt inquiets pour lui depuis son accident cardio-vasculaire et son hémorragie cérébrale à l'été 2019.

Physiquement, il va mieux aujourd'hui, mais le moral n'est pas vraiment là.

"Je me porte comme on peut se porter à 85 ans. Il y a des hauts et des bas, mais ça va. Je suis un peu bouleversé parce que c’est l’anniversaire de la mort du général [De Gaulle, nldr] aussi. Ça tombe mal", a-t-il confié.

Un triste anniversaire et cette période de confinement lui pèsent sur le moral. Il a exprimé son ras-le-bol lié au Covid-19. "Je déteste le mot, je déteste l’ambiance, ce qui nous arrive et ce qu’on nous oblige, ça me rend malade", a-t-il lancé.

Pour lui qui a connu des périodes difficiles, ces derniers mois, on atteint un sommet : "J’ai pas le droit de sortir, je dois remplir un mot, un truc… Dans quelle époque on vit ? Excusez-moi de vous rappeler que j’ai connu la guerre et que je n’ai jamais connu ça", dit-il encore.