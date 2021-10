Alain Delon profite d'un moment avec son petit-fils: sa fille partage de rares clichés attendrissants (photos)

Alain Delon est resté en famille ce dimanche 10. Et pour marquer l'occasion, sa fille Anouchka a partagé de rares clichés de son père avec son fils Lino sur les genoux. Craquant !

Anouchka Delon, 30 ans, est la fille de l'un des plus grands acteurs du cinéma français. En février 2020, Anouchka et son mari Julien Dereims accueillent leur premier enfant, Lino. Une vie qu'elle aime partager sur les réseaux sociaux, et tout particulièrement Instagram.

Quand ce n'est pas une jolie photo de son mari et de son fils, c'est un cliché de son père et de Lino. Anouchka Delon a partagé une rare photo très attendrissante où l'on peut voir Alain Delon avec sur ses genoux son petit-fils qui regarde tendrement son grand-père. Un beau moment de complicité qu'Anouchka a souhaité partagé avec ses abonnés.

Un moment qui a ému les internautes qui n'ont pas tardé à montrer toute leur gratitude pour ce beau partage : "C’est tellement mignon. Tant d’amour entre le petit-fils et son grand-père", "Des images qui font du bien", "Sublime ces photos, des instants magiques", ou encore "C'est touchant".