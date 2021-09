Alain Delon réagit à la mort de Jean-Paul Belmondo, son éternel rival: "Je suis fracassé"

La disparition de Jean-Paul Belmondo met le monde du cinéma français en émoi. Claude Lelouch, Vincent Cassel ou Béatrice Dalle, entre autres, ont rendu hommage à l’acteur de légende dès l’annonce de son décès. Mais parmi les stars du septième art, c’est Alain Delon qu’on associe en premier lieu à Bébel.



Jean-Paul Belmondo et Alain Delon ont d’ailleurs tourné ensemble dans plusieurs films : « Soit belle et tais-toi » (1958), « Amours célèbres » (1961), « Paris brûle-t-il ? » (1966), « Ho! » (1968), « Borsalino, et après ? »… Il était donc logique de demander une réaction au Samouraï ce lundi.



« Je vais essayer de m’accrocher pour pas faire la même chose dans 5 heures. Remarquez ce serait pas mal si on partait tous les deux ensembles », a-t-il confié à CNEWS. « Je suis anéanti », a-t-il confié. « Fracassé », a-t-il dit sur Europe 1.

Les deux monstres sacrés, éternels rivaux, s’étaient rencontrés sur le tournage de « Faibles femmes », il y a 60 ans. « Je n’étais pas plus que lui, il n’était pas plus que moi » s’est souvenu l’acteur, des trémolos dans la voix.