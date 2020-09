Alain-Fabien Delon hospitalisé d'urgence: "J'ai peur"

Alors qu'il y a 2 jours, Alain-Fabien Delon se réjouissait du coup d'envoi de la série Grand Hôtel dans laquelle il joue, notamment aux côtés de Carole Bouquet et Gwendoline Hamon, c'est à l'hôpital qu'il s'est filmé hier soir.

Et sa story Instagram a plutôt inquiété ses fans. On voit l'acteur en blouse d'hôpital, masque sur le visage et perfusion sur le bras gauche.

Il explique qu'il est dans l'ambulance vers l'hôpital car il a faut un pneumothorax. Il remercie ses fans et s'engage à arrêter de fumer. Il ne cache pas sa crainte : "J'ai peur", écrit-il clairement. Et le message en légende en dit long sur son état d'esprit : "f*** my life"…

Pourvu qu'il reprenne vite du poil de la bête.