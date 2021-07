Alain Souchon s'emporte au sujet de la vaccination: "On vit dans un monde de fous"

En France, le sujet de la vaccination est particulièrement sensible. À un point tel que certains n'osent plus exprimer leur avis.

C'est ce qui risque d'arriver à Alain Souchon qui a clairement exprime son opinion par rapport aux antivaccins. Mais qu'importe : il a clamé son avis de manière plutôt virulente dans une article du Télégramme.

"C'est extraordinaire ces gens qui n'y connaissent rien, mais sont contre par principe, a-t-il lancé. On vit dans un monde de fous ! On sait bien pourtant que c'est la seule façon d'atteindre l'immunité collective et d'éviter de retomber dans les mêmes galères."

Le chanteur de 77 ans s'est fait vacciner dès qu'il en a eu la possibilité et a ajouté : "Vous savez, quand j'étais petit, il y avait la polio qui faisait des ravages chez les enfants. On nous disait de faire attention et de se faire vacciner. C'est un truc normal et ordinaire."

Alain Souchon ne comprend pas qu'on puisse encore douter face au vaccin contre le coronavirus. "On a la chance de disposer de vaccins, mais pas mal de gens hésitent encore ou refusent de se faire vacciner. Il y a d'autres pays plus pauvres dans le monde où les gens voudraient bien, mais n'y ont pas accès", a-t-il insisté.