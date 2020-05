Alba Flores (Nairobi dans la casa de papel) pose pour une raison bien spéciale: "J'ai commencé à réfléchir et j'ai réalisé"

Vous la connaissez sûrement sous le nom de Nairobi. Alba Flores est une actrice espagnole qui s'est notamment fait connaître en Europe après s'être illustrée dans la série à succès La Casa de Papel diffusée sur Netflix. La jeune femme a décidé de mettre à profit sa popularité pour une cause qui lui tient à cœur.

Devenue vegan, elle a décidé de s'allier à l'ONG de défense des animaux Peta. Une couronne ornée de végétaux et des artichauts en guise de bouquet, elle pose pour une campagne de l'association. "Go veg" (devenez vegan), peut-on lire sur l'affiche publiée par Peta et repérée par Purepeople.

"J’ai commencé à m’apercevoir que beaucoup de nourriture était gaspillée, et j’ai commencé à réfléchir à la provenance de cette nourriture […] et si la mort de ces animaux était vraiment nécessaire" a déclaré. Avant d'ajouter: "J'ai commencé à faire des recherches et j'ai réalisé que tout ceci n'était pas le seul gros problème, poursuit-elle. L'industrie agro-alimentaire entière est un souci très sérieux pour notre planète. C'est tellement mieux de manger des légumes, des graines. Je crois que ce qu'on mange ne devrait pas être le fruit de la souffrance et de l'exploitation animale".